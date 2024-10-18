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Дмитрий Алиев: «Состояние здоровья плавающее, но больше уходит в позитивную сторону. Очень много уделяем времени восстановлению ноги»

Дмитрий Алиев рассказал, что состояние его здоровья улучшается.

Летом чемпион Европы перенес травму ноги. Сегодня он занял второе место на этапе Кубка Санкт-Петербурга, уступив Петру Гуменнику. 

— Почему ты решился выступить на этих соревнованиях?

— Мы с тренером готовимся к основным турнирам: серии этапов Гран-при, чемпионату России, финалу Гран-при. Посчитали, что второй этап Кубка Санкт-Петербурга будет очень полезным для выплеска эмоций, проверки себя. Произвольная программа показала нам белые пятна, где и над чем нужно работать перед своим первым этапом Гран-при.

— Как сейчас состояние здоровья?

— Плавающее, но больше уходит в позитивную сторону, потому что есть некий прогресс после контрольных прокатов. Очень много уделяем времени восстановлению ноги и, наверное, сейчас находимся на нужном пути. Тренировочный процесс идет по плану, но есть корректировки по его ходу.

— Не удивил такой сильный состав участников?

— Не удивил, потому что я считаю, что мужское одиночное катание в Санкт-Петербурге — одно из сильнейших, не в обиду московским парням. В Питере очень много хороших, опытных парней.

Наверное, каждый старт, который будет проходить в Петербурге, будет по составу участников как этап Гран-при, — сказал Алиев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoсборная России
мужское катание
Кубок Санкт-Петербурга
logoДмитрий Алиев
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