Петр Гуменник: «На тренировках катаю пять четверных, но по итогу хорошо, если получается четыре»

Петр Гуменник рассказал, какой контент будет исполнять в текущем сезоне.

Сегодня Гуменник одержал победу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

— Лутц и флип будут стабильно в короткой программе в этом сезоне?

— Нет, возможно, будут флип и риттбергер, возможно, лутц и риттбергер. Даже сегодня я хотел катать лутц, флип и риттбергер, а в итоге после разминки решил откатать флип, флип и риттбергер. Возможно, все будет меняться. Но чтобы отточить лутц и флип — это самая сложная комбинация, я захотел вчера с ними откатать.

— Потенциально в произвольной «пятиквадка» может быть?

— Да, на тренировках катаю пять, но по итогу хорошо, если получается четыре. В прошлом году я всегда тренировал четыре, а на соревнованиях делал три. В этом году, наверное, будет четыре.

— Как сейчас состояние здоровья?

— Восстанавливаюсь. Уже, как можно видеть, все прыжки прыгаю, боль не мешает, но еще не на 100% восстановился.

— Для тебя было важно занять первое место на этом турнире?

— Честно говоря, на этом старте я не так сильно думал о первом месте, как о том, чтобы хорошо откатать свой контент, о четверных думал. Занять первое место было не столь важно, как, например, на чемпионате России.

— На каких этапах будешь выступать?

— В Красноярске и Питере, — сказал Гуменник.