Николай Морошкин: «Гуменник тренируется, готовится к своим соревнованиям. Да, с небольшой задержкой, но сейчас все хорошо»

Хореограф Морошкин рассказал о самочувствии Петра Гуменника после травмы.

Фигурист летом травмировал ногу. На контрольных прокатах сборной России он выступал без четверных прыжков.

«Петя тренируется, готовится к своим соревнованиям, накатывает программы.

Да, с небольшой задержкой, но сейчас все хорошо, настроение отличное», — сказал Морошкин.