Николай Морошкин: «Гуменник тренируется, готовится к своим соревнованиям. Да, с небольшой задержкой, но сейчас все хорошо»
Хореограф Морошкин рассказал о самочувствии Петра Гуменника после травмы.
Фигурист летом травмировал ногу. На контрольных прокатах сборной России он выступал без четверных прыжков.
«Петя тренируется, готовится к своим соревнованиям, накатывает программы.
Да, с небольшой задержкой, но сейчас все хорошо, настроение отличное», — сказал Морошкин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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