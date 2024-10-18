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Александр Коган: «На данный момент речи о слиянии федерации фигурного катания с кем-либо нет»

Коган заявил, что сейчас речи о слиянии федерации фигурного катания с кем-либо нет.

Ранее в РФ произошло объединение гимнастических федераций, в скором времени будут объединены федерации водных видов спорта.

«Я противник прогнозов. Скажу так – разговоры о такой возможности я слышал, но на данный момент речи о слиянии федерации фигурного катания с кем-либо нет», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. 

Международный союз конькобежцев (ISU) включает в себя конькобежный спорт, шорт-трек и фигурное катание.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ФФККР
Александр Коган
ТАСС
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