Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»

ФФККР поддержит проведение любительских соревнований по фигурному катанию.

Об этом заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«В любительском фигурном катании существуют специальные требования, они нами были разработаны, будут внедрены по всей стране.

ФФККР будет активно участвовать в организации, проведении, глобальном подходе, мы вместе проведем шесть этапов Гран-при, которые будут являться отборочными к финалу Гран-при.

Мы будем выделять финансовые средства, осуществлять организационную поддержку движению, оно сейчас очень необходимо», – сказал Коган.

«ISU в течение достаточного количества времени обращался в ФФККР с просьбой включиться в процесс любительских соревнований. Есть несколько соревнований, неофициальный чемпионат мира в Оберстдорфе.

К сожалению, сейчас у нас нет возможности участвовать в этих соревнованиях. Уровень фигуристов-любителей у нас настолько высок, что вполне возможно участвовать и побеждать на подобных соревнованиях. Думаю, что мы к этому придем», – приводит слова Когана ТАСС.