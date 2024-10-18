Авербух о возможном допуске фигуристов: «Дипломатия любит тишину. Будем обсуждать решение только тогда, когда оно будет принято»
Илья Авербух сравнил прогнозы на допуск фигуристов с «гаданием на кофейной гуще».
Ранее гендиректор Фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что вопрос допуска россиян на соревнования обсуждается с Международным союзом конькобежцев (ISU): «Мы в диалоге, а не в монологе, как это было некоторое время назад».
«Мы уже не раз слышали подобные заявления, и слушаем каждый год. Поэтому давайте будем обсуждать, когда это случится. И так было непонятное нагнетание после слов Николая Гуляева. Вдруг все начали нагнетать, а зачем?
Давайте дождемся результатов. Александр Ильич ведет работу, а дипломатия, как правильно говорится, любит тишину. Будем обсуждать решение только тогда, когда оно будет принято. А гадать на кофейной гуще я не люблю», – сказал хореограф и чемпион мира в танцах на льду Авербух.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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