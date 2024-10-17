Хендрикс снялась с этапа Гран-при во Франции: «Мне нужно дополнительное время на подготовку»

Бельгийская фигуристка Лена Хендрикс снялась с этапа Гран-при во Франции.

Соревнования запланированы на 1-3 ноября в Анже.

«С сожалением сообщаю, что я снялась с Гран-при во Франции. Мне нужно дополнительное время, чтобы убедиться, что я полностью готова к предстоящим соревнованиям.

Я вернусь сразу же, как почувствую, что готова выступать в лучшей форме. Ценю понимание с вашей стороны и с нетерпением жду возвращения. Спасибо за вашу поддержку», – написала в сторис чемпионка Европы Хендрикс .