Хендрикс снялась с этапа Гран-при во Франции: «Мне нужно дополнительное время на подготовку»
Бельгийская фигуристка Лена Хендрикс снялась с этапа Гран-при во Франции.
Соревнования запланированы на 1-3 ноября в Анже.
«С сожалением сообщаю, что я снялась с Гран-при во Франции. Мне нужно дополнительное время, чтобы убедиться, что я полностью готова к предстоящим соревнованиям.
Я вернусь сразу же, как почувствую, что готова выступать в лучшей форме. Ценю понимание с вашей стороны и с нетерпением жду возвращения. Спасибо за вашу поддержку», – написала в сторис чемпионка Европы Хендрикс.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Луны Хендрикс
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