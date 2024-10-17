Стартовала продажа билетов на этап Гран-при России «Золотой конек Москвы»
Стартовала продажа билетов на этап Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конек Москвы».
Соревнования пройдут на «ЦСКА Арене» с 16 по 17 ноября.
Приобрести билеты можно на сайте Kassir.ru. Стоимость – от 150 до 4000 рублей.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал ФФККР
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