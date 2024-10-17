Стартовала продажа билетов на этап Гран-при России «Золотой конек Москвы»

Стартовала продажа билетов на этап Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конек Москвы».

Соревнования пройдут на «ЦСКА Арене» с 16 по 17 ноября.

Приобрести билеты можно на сайте Kassir.ru . Стоимость – от 150 до 4000 рублей.