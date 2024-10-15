Татьяна Тарасова: «Выдающихся спортсменов, которых будут помнить веками, сейчас нет. Может быть, сложность забрала актерское мастерство»

Татьяна Тарасова считает, что среди нынешних фигуристов нет выдающихся.

– Кто, на ваш взгляд, самый выдающийся спортсмен? Сейчас или вообще за вашу тренерскую карьеру.

– Тренерскую карьеру с 19 лет! Боже мой, сколько же это... [Назову] первооткрывателей, например, Толлер Крэнстон, который так интерпретировал музыку… Нельзя даже сказать, что он просто катался под музыку. Он так ее интерпретировал, что я помню это до сих пор и у меня бегут мурашки.

Конечно, помнишь Белоусову с Протопоповым. Как их не помнить? Которые когда выходили, вставали – и ты понимал уже, что сейчас будет что‑то необыкновенное о любви. А они еще даже движения ни одного не сделали.

– Сейчас есть такие спортсмены?

– Знаешь, я тебе хочу сказать, что, может быть, вот таких выдающихся спортсменов, которых будут помнить веками, – а уж те, которые хоть раз их смотрели вживую, они запомнят их до конца своей жизни, – я вот думаю, что именно сейчас таких спортсменов нет.

– А почему?

– Не знаю почему. Может быть, это сложность, которая забрала актерское мастерство какое-то, хотя актерское мастерство тоже выросло. Нечеловеческая сложность четверных прыжков и сложных всяких подкруток, которые, когда они делают, ты по‑другому воспринимаешь. Ты просто в восторге, что это вообще можно сделать.

Хочется программы вот такие – сложные, с новыми элементами, но чтобы я не боялась, что они ошибутся. Чтобы они были как старые: сделанные легко, музыкально и рассказывающие нам о какой-то жизни, о какой-то истории. Потому сейчас просто элемент вставлять... Мне кажется, что это мы уже прошли. Все-таки каждый хочет поставить композицию, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова в интервью Роману Костомарову.