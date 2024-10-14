Самоделкина, Мемола, Лопарева и Бриссо, Мразкова и Мразек выступят на турнире Tallinn Trophy

Софья Самоделкина, представляющая Казахстан, выступит на турнире Tallinn Trophy.

Соревнования серии ISU Challenger пройдут с 12 по 17 ноября в Таллине.

В мужских соревнованиях примут участие Николай Мемола (Италия), Михаил Селевко (Эстония) и Джимми Ма (США).

В танцах на льду заявлены чехи Катержина Мразкова и Даниэль Мразек, французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, американцы Эмили Братти и Иэн Сомервилль.