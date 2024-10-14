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Самоделкина, Мемола, Лопарева и Бриссо, Мразкова и Мразек выступят на турнире Tallinn Trophy

Софья Самоделкина, представляющая Казахстан, выступит на турнире Tallinn Trophy.

Соревнования серии ISU Challenger пройдут с 12 по 17 ноября в Таллине. 

В мужских соревнованиях примут участие Николай Мемола (Италия), Михаил Селевко (Эстония) и Джимми Ма (США). 

В танцах на льду заявлены чехи Катержина Мразкова и Даниэль Мразек, французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, американцы Эмили Братти и Иэн Сомервилль.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
танцы на льду
logoсборная Франции
logoсборная Казахстана
мужское катание
женское катание
logoISU Challenger
Жоффре Бриссо
Tallinn Trophy
Евгения Лопарева
Иэн Сомервилль
Джимми Ма
logoСофья Самоделкина
Михаил Селевко
Эмили Братти
Николай Мемола
Катержина Мразкова
Даниэль Мразек
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