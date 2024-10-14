Самоделкина, Мемола, Лопарева и Бриссо, Мразкова и Мразек выступят на турнире Tallinn Trophy
Софья Самоделкина, представляющая Казахстан, выступит на турнире Tallinn Trophy.
Соревнования серии ISU Challenger пройдут с 12 по 17 ноября в Таллине.
В мужских соревнованиях примут участие Николай Мемола (Италия), Михаил Селевко (Эстония) и Джимми Ма (США).
В танцах на льду заявлены чехи Катержина Мразкова и Даниэль Мразек, французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, американцы Эмили Братти и Иэн Сомервилль.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
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