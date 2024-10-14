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«Полет нормальный👌» Анастасия Мишина полетала на параплане

Анастасия Мишина совершила полет на параплане.

Видео чемпионка мира в парном катании опубликовала у себя на странице в соцсети. 

«Полет нормальный👌», – написала она. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Анастасии Мишиной
logoсборная России
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logoАнастасия Мишина
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