Елизавета Туктамышева: «Я, может, и подумала бы о возвращении, но пока занята другими делами, и мне классно»

Фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о паузе в спортивной карьере.

– Вы сделали паузу в спортивной карьере. На что теперь хватает времени и от чего получаете удовольствие?

– Спортивного драйва мне хватает на шоу, особенно в первых двух премьерных, очень волнительно. Может, не совсем как на соревнованиях, но эмоции зашкаливают, и это главное.

А самое большое удовольствие получаю от того, что наконец могу выстроить каждый свой день под себя. Не просыпаться рано утром на тренировки, а планировать выходные дни и большие путешествия! Путешествия всегда восполняют мою энергию, живу ими.

А еще меня очень заряжает и мотивирует тренерство. На данном этапе это очень нравится. Я, может, и подумала бы о возвращении, но пока занята другими делами, и мне классно! – сказала Туктамышева.