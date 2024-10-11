Пестова о дуэте с Лагутовым: «Мы еще не такая скатанная пара. Будем работать над стабильностью, чтобы всегда быть уверенными в себе»

Зоя Пестова и Сергей Лагутов рассказали, что будут работать над стабильностью.

Танцевальный дуэт занял третье место на этапе Гран-при России среди юниоров, набрав 159,80 балла.

– Какие эмоции испытываете? Хотели бы что‑то исправить?

Лагутов: Очень рады были выступать на своем катке. Приняли недочеты. Большая работа еще впереди, целый сезон. Это наш первый старт в этом сезоне. Мы показали, что можем. Дальше будем нарабатывать.

Пестова: Рады, что ритм‑танец откатали на скорости, уверенно, с эмоциями. Над техникой будем работать. Есть недочеты по пасодоблю, твизлам. Будем дорабатывать и улучшаться.

– Ваш произвольный танец называется «Чаплин сквозь года». Можете объяснить образы?

Лагутов: Мы рассказываем историю Чарли Чаплина, я в роли главного героя. В конце у нас современная музыка, поэтому такое название.

Пестова: Жест руками в конце программы ничего глубокого не означает. Это смена образа из прошлого в настоящее под современную музыку.

– Что бы вы пожелали себе в будущем?

Лагутов: Развиваться, прогрессировать дальше.

Пестова: Мы еще не такая скатанная пара. Над этим работаем каждый день, над унисоном, чтобы все делать вместе. Будем работать над стабильностью, чтобы всегда быть уверенными в себе на стартах.