Пестова о дуэте с Лагутовым: «Мы еще не такая скатанная пара. Будем работать над стабильностью, чтобы всегда быть уверенными в себе»
Танцевальный дуэт занял третье место на этапе Гран-при России среди юниоров, набрав 159,80 балла.
– Какие эмоции испытываете? Хотели бы что‑то исправить?
Лагутов: Очень рады были выступать на своем катке. Приняли недочеты. Большая работа еще впереди, целый сезон. Это наш первый старт в этом сезоне. Мы показали, что можем. Дальше будем нарабатывать.
Пестова: Рады, что ритм‑танец откатали на скорости, уверенно, с эмоциями. Над техникой будем работать. Есть недочеты по пасодоблю, твизлам. Будем дорабатывать и улучшаться.
– Ваш произвольный танец называется «Чаплин сквозь года». Можете объяснить образы?
Лагутов: Мы рассказываем историю Чарли Чаплина, я в роли главного героя. В конце у нас современная музыка, поэтому такое название.
Пестова: Жест руками в конце программы ничего глубокого не означает. Это смена образа из прошлого в настоящее под современную музыку.
– Что бы вы пожелали себе в будущем?
Лагутов: Развиваться, прогрессировать дальше.
Пестова: Мы еще не такая скатанная пара. Над этим работаем каждый день, над унисоном, чтобы все делать вместе. Будем работать над стабильностью, чтобы всегда быть уверенными в себе на стартах.
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