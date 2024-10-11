43

Мама Костылевой: «Лена получила травму на тренировке. Перелома нет, делали рентген. Но большой ушиб»

Мама Елены Костылевой объяснила снятие дочери с Гран-при России среди юниоров.

Фигуристка должна была выступить на первом этапе юниорского Гран-при России в Москве. 

«Уважаемые болельщики Лены. У меня грустная новость. Лена не выступит сегодня на этапе Гран-при в Москве.

Она получила травму на тренировке.

Многие спрашивают про характер травмы.

Травму получила еще три дня назад. Перелома нет, делали рентген. Но большой ушиб. Надеялись, что ближе к соревнованиям станет легче, но нет.

Выходить на Гран-при с ногой, на которую больно наступать – нет смысла.

Я настаивала на снятии еще вчера – без занесения Лены в стартовые протоколы.

Но тренер и Лена решили подождать до сегодняшней разминки перед стартом», – написала Ирина Костылева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница мамы Елены Костылевой
logoсборная России
травмы
Елена Костылева
logoСерия Гран-при России
Ирина Костылева
Лед Мечты
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Елена Костылева не выступит на Гран-при России среди юниоров в Москве из-за травмы (фан-группа фигуристки)
64сегодня, 10:30
Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Лазарев, Воронов, Колесников, Ленков, Толчинский выступят с короткими программами
8сегодня, 05:30
Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Андреева, Петрова, Гордеева, Ляшенко выступят с короткими программами, Костылева снялась
22сегодня, 05:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Budapest Trophy. Риццо лидирует после короткой программы, Бричги – 2-й, Витковски – 3-й
75 минут назад
Чиризано о сравнении популярности футбола и фигурного катания: «Футбол, наверное, лучше сравнивать с хоккеем»
210 минут назад
Гран-при среди юниоров. Накаи выиграла короткую программу, Такаги – 2-я, Ю Сон Ким – 3-я, фон Фельтен – 11-я
1436 минут назад
Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Горшенина и Макаров, Фефелова и Валов, Пестова и Лагутов выступят с произвольными танцами
3сегодня, 10:41Live
Елена Костылева не выступит на Гран-при России среди юниоров в Москве из-за травмы (фан-группа фигуристки)
64сегодня, 10:30
Авербух о Медведевой вместо Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Это хорошая позиция для стравливания, будто кого-то кто-то заменил»
28сегодня, 10:23
Авербух о Щербаковой в «Ледниковом периоде»: «Не могу подтвердить ее участие на данный момент. Аня ходит, катается, мы смотрим на ее состояние»
30сегодня, 09:36
Марк Кондратюк: «Сложные прыжки в «Кармен» будут, но не пять четверных»
1сегодня, 09:19
Медведева, Ягудин, Кондратюк и Туктамышева выступят в шоу Авербуха «Кармен» в Москве
19сегодня, 09:01
Евгения Медведева исполнит роль сороки в новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха
47сегодня, 08:51
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил выиграли ритм-танец, Нгуен и Джианг – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
вчера, 10:43
Соуза-Кордейру о работе тренером в Турции: «Дисциплина как таковая отсутствует. Приходилось объяснять людям, что на тренировки нужно регулярно ходить»
18 октября, 07:37
Дарья Садкова: «Интересно попробовать себя в роли тренера. И хотелось бы получить образование в сфере бизнес-управления»
8 октября, 07:18
Ледовое шоу в честь юбилея Евгении Медведевой пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене»
577 октября, 15:00Реклама
Тарасова о Денисе Тене: «Мы были очень близки, любимый мой ученик. Такой был умный и тонкий мальчик»
76 октября, 13:18
Варламов о падении Курносенко в произвольном танце: «Травма дала о себе знать в самый неподходящий момент. У Вари были небольшие проблемы со спиной»
5 октября, 20:48
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Фраджи и Фурно – 2-е, Кэролайн и Брендан Маллен – 3-и
25 октября, 19:46
Глеб Лутфуллин: «Полностью отказался от «Макдональдса» – намного легче стало прыгать и кататься. Лучше татарскую кухню есть»
285 октября, 19:45
Людмила Фурсова: «Буду стараться хорошо выступить на следующих соревнованиях. Цель – отобраться на чемпионат России и Спартакиаду»
5 октября, 18:54
Кшецкая о работе с Татауровым: «Стала более открыто кататься, у меня нет глаз в пол. Вторая оценка стала намного лучше»
25 октября, 15:13