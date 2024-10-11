Мама Костылевой: «Лена получила травму на тренировке. Перелома нет, делали рентген. Но большой ушиб»

Мама Елены Костылевой объяснила снятие дочери с Гран-при России среди юниоров.

Фигуристка должна была выступить на первом этапе юниорского Гран-при России в Москве.

«Уважаемые болельщики Лены. У меня грустная новость. Лена не выступит сегодня на этапе Гран-при в Москве.

Она получила травму на тренировке.

Многие спрашивают про характер травмы.

Травму получила еще три дня назад. Перелома нет, делали рентген. Но большой ушиб. Надеялись, что ближе к соревнованиям станет легче, но нет.

Выходить на Гран-при с ногой, на которую больно наступать – нет смысла.

Я настаивала на снятии еще вчера – без занесения Лены в стартовые протоколы.

Но тренер и Лена решили подождать до сегодняшней разминки перед стартом», – написала Ирина Костылева.