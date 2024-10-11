Елена Костылева не выступит на Гран-при России среди юниоров в Москве из-за травмы (фан-группа фигуристки)
Елена Костылева не выступит на Гран-при России среди юниоров в Москве из-за травмы.
Об этом в телеграм-канале сообщила фан-группа фигуристки.
Сегодня юниорки представят на турнире короткие программы.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: фан-группа Елены Костылевой
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости