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Авербух о Щербаковой в «Ледниковом периоде»: «Не могу подтвердить ее участие на данный момент. Аня ходит, катается, мы смотрим на ее состояние»

Илья Авербух ответил на вопрос об участии Анны Щербаковой в «Ледниковом периоде».

«Насчет участия Анны Щербаковой: главное — ее здоровье. Травма была очень сложная, операция сложнейшая. Она только осторожно выходит на лед, несколько тренировок провела. Форсировать ничего не будем.

Ждем, может, неделю, как Аня почувствует ногу. Все ждут ее скорейшего возвращения. В первую очередь мы думаем о ее здоровье, чтобы это была игра вдолгую.

Нагрузки в шоу не как в спорте. На данный момент не могу подтвердить ее участие. Аня ходит, катается, мы смотрим на ее состояние», — сказал Авербух. 

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Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
женское катание
logoМатч ТВ
logoАнна Щербакова
logoЛедниковый период
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