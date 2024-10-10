  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Мухортова и Евгеньев о программах: «Мы хотели «Пиратов Карибского моря», но нам сказали: «Ребят, вы уже в мастерах, давайте посерьезнее»
0

Мухортова и Евгеньев о программах: «Мы хотели «Пиратов Карибского моря», но нам сказали: «Ребят, вы уже в мастерах, давайте посерьезнее»

Фигуристы Мухортова и Евгеньев рассказали об идеях для программ.

– Расскажите о своих программах. Как зарождалась идея, как искали музыку?

Анастасия Мухортова: Насчет «Шопена» скажу так: у нас была тренировка в конце сезона, и Саша Игнатова (Трусова) вышла с Этери Георгиевной (Тутберидзе) ставить номер на парный лёд. Они включили эту песню, а мы тренировались.

Дмитрий Евгеньев: Мы параллельно делали элементы, по-моему, выброс, и он у нас под музыку получился. Настя красиво ручками под музыку взмахнула, я что-то там добавил. Алексей Владимирович (Тихонов) посмотрел на нас, подъехал к Этери Георгиевне и спросил, можно ли под эту музыку поставить программу. Этери Георгиевна на нас посмотрела и дала добро.

Анастасия: Как-то само в теле такое ощущение танца появилось. Мне кажется, необычная программа.

– Что можете сказать о произвольной программе?

Анастасия: Мне эта музыка (Les 7 Doigts – Time out, dive) тоже всегда нравилась, но я о ней не задумывалась, мне почему-то казалось, что я не потяну.

Дмитрий: Все-таки не будем забывать, кто ее катал в прошлом сезоне (Александра Степанова и Иван Букин – Sports). Мы отдавали себе отчет в том, что, раз уж мы берем эту музыку, надо ей соответствовать.

– Какие еще были идеи, какие варианты предлагали именно вы?

Дмитрий: Моя мечта – кататься под «Прекрасное далеко».

– А что вас останавливает?

Дмитрий: Алексей Владимирович. Я хотел очень кататься под «Прекрасное далеко» в современной обработке из Atomic Heart. Она очень зажигательная, но мне сказали, что это не то, что нужно. Но хорошо, что меня остановили, потому что уже две пары, по-моему, катаются под «Прекрасное далеко». <...>

– Еще какие варианты для постановки программ рассматривали?

Анастасия: Мы с Димой хотели «Пиратов Карибского моря».

Дмитрий: Но нам сказали: «Ребят, вы уже в мастерах, давайте посерьезнее».

Анастасия: Я даже несколько вариантов музыки намонтировала, идеи для костюмов придумала, чуть ли не эскизы нарисовала, но пока идею отложили. Может быть, когда-нибудь сделаем показательный на эту тему.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт день за днем
Алексей Тихонов
logoсборная России
пары
logoЭтери Тутберидзе
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Евгеньев
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Анастасия Мухортова: «Чувствую себя лучше, уже можно выходить на лед. Будем внимательно дозировать нагрузку и готовиться к этапам Гран-при»
28 октября, 18:12
Дмитрий Евгеньев: «Мухортову слегка беспокоит спина. Это из‑за достаточно больших нагрузок на тренировках»
35 октября, 14:47
Мемориал Панина. Мишина и Галлямов победили, Бойкова и Козловский – 2-е, Мухортова и Евгеньев – 3-и
3425 октября, 12:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Журанков о произвольной Мишиной и Галлямова: «Они тяжело катили и не доделали ни одного движения Майкла Джексона»
1546 минут назад
Медведева о любимых книгах: «Обожаю «Мастера и Маргариту» Булгакова, также очень люблю «Мемуары Гейши» Голдена и «Марсианина» Брэдбери»
51сегодня, 11:51
Журанков о результатах Мемориала Панина: «Железно должен был выигрывать Семененко»
15сегодня, 11:37
Гран-при среди юниоров. Яньхао Ли, Наката, Тянь Тунхэ, Блэкуэлл, Ли Чжэ Гын выступят с короткими программами
2сегодня, 11:00Live
Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Чернышова и Вильчик, Меренкова и Галимов, Шешелева и Карнаухов выйдут на лед с короткими программами
18сегодня, 10:08
Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Пестова и Лагутов, Горшенина и Макаров, Фефелова и Валов представят ритм-танцы
7сегодня, 10:02
Состав участников первого этапа Гран-при России среди юниоров в Москве не опубликован за 5 часов до старта. Турнир пройдет без зрителей
47сегодня, 09:53
Медведева о совмещении учебы и спорта: «Сложно было абсолютно. Но у меня были прекрасные учителя, которые занимались со мной индивидуально»
56сегодня, 08:40
Лев Лазарев: «Пока не могу точно сказать, куда буду поступать. Может, на техническую специальность»
7сегодня, 08:26
Расписание Budapest Trophy: там выступят Лью, Репонд, Риццо, Бричги
5сегодня, 07:25
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил выиграли ритм-танец, Нгуен и Джианг – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
сегодня, 10:43
Соуза-Кордейру о работе тренером в Турции: «Дисциплина как таковая отсутствует. Приходилось объяснять людям, что на тренировки нужно регулярно ходить»
18 октября, 07:37
Дарья Садкова: «Интересно попробовать себя в роли тренера. И хотелось бы получить образование в сфере бизнес-управления»
8 октября, 07:18
Ледовое шоу в честь юбилея Евгении Медведевой пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене»
467 октября, 15:00Реклама
Тарасова о Денисе Тене: «Мы были очень близки, любимый мой ученик. Такой был умный и тонкий мальчик»
76 октября, 13:18
Варламов о падении Курносенко в произвольном танце: «Травма дала о себе знать в самый неподходящий момент. У Вари были небольшие проблемы со спиной»
5 октября, 20:48
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Фраджи и Фурно – 2-е, Кэролайн и Брендан Маллен – 3-и
25 октября, 19:46
Глеб Лутфуллин: «Полностью отказался от «Макдональдса» – намного легче стало прыгать и кататься. Лучше татарскую кухню есть»
285 октября, 19:45
Людмила Фурсова: «Буду стараться хорошо выступить на следующих соревнованиях. Цель – отобраться на чемпионат России и Спартакиаду»
5 октября, 18:54
Кшецкая о работе с Татауровым: «Стала более открыто кататься, у меня нет глаз в пол. Вторая оценка стала намного лучше»
25 октября, 15:13