Мухортова и Евгеньев о программах: «Мы хотели «Пиратов Карибского моря», но нам сказали: «Ребят, вы уже в мастерах, давайте посерьезнее»

Фигуристы Мухортова и Евгеньев рассказали об идеях для программ.

– Расскажите о своих программах. Как зарождалась идея, как искали музыку?

Анастасия Мухортова : Насчет «Шопена» скажу так: у нас была тренировка в конце сезона, и Саша Игнатова (Трусова ) вышла с Этери Георгиевной (Тутберидзе ) ставить номер на парный лёд. Они включили эту песню, а мы тренировались.

Дмитрий Евгеньев : Мы параллельно делали элементы, по-моему, выброс, и он у нас под музыку получился. Настя красиво ручками под музыку взмахнула, я что-то там добавил. Алексей Владимирович (Тихонов ) посмотрел на нас, подъехал к Этери Георгиевне и спросил, можно ли под эту музыку поставить программу. Этери Георгиевна на нас посмотрела и дала добро.

Анастасия : Как-то само в теле такое ощущение танца появилось. Мне кажется, необычная программа.

– Что можете сказать о произвольной программе?

Анастасия : Мне эта музыка (Les 7 Doigts – Time out, dive) тоже всегда нравилась, но я о ней не задумывалась, мне почему-то казалось, что я не потяну.

Дмитрий : Все-таки не будем забывать, кто ее катал в прошлом сезоне (Александра Степанова и Иван Букин – Sports). Мы отдавали себе отчет в том, что, раз уж мы берем эту музыку, надо ей соответствовать.

– Какие еще были идеи, какие варианты предлагали именно вы?

Дмитрий : Моя мечта – кататься под «Прекрасное далеко».

– А что вас останавливает?

Дмитрий : Алексей Владимирович. Я хотел очень кататься под «Прекрасное далеко» в современной обработке из Atomic Heart. Она очень зажигательная, но мне сказали, что это не то, что нужно. Но хорошо, что меня остановили, потому что уже две пары, по-моему, катаются под «Прекрасное далеко». <...>

– Еще какие варианты для постановки программ рассматривали?

Анастасия : Мы с Димой хотели «Пиратов Карибского моря».

Дмитрий : Но нам сказали: «Ребят, вы уже в мастерах, давайте посерьезнее».

Анастасия : Я даже несколько вариантов музыки намонтировала, идеи для костюмов придумала, чуть ли не эскизы нарисовала, но пока идею отложили. Может быть, когда-нибудь сделаем показательный на эту тему.