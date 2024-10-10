Мухортова и Евгеньев о программах: «Мы хотели «Пиратов Карибского моря», но нам сказали: «Ребят, вы уже в мастерах, давайте посерьезнее»
– Расскажите о своих программах. Как зарождалась идея, как искали музыку?
Анастасия Мухортова: Насчет «Шопена» скажу так: у нас была тренировка в конце сезона, и Саша Игнатова (Трусова) вышла с Этери Георгиевной (Тутберидзе) ставить номер на парный лёд. Они включили эту песню, а мы тренировались.
Дмитрий Евгеньев: Мы параллельно делали элементы, по-моему, выброс, и он у нас под музыку получился. Настя красиво ручками под музыку взмахнула, я что-то там добавил. Алексей Владимирович (Тихонов) посмотрел на нас, подъехал к Этери Георгиевне и спросил, можно ли под эту музыку поставить программу. Этери Георгиевна на нас посмотрела и дала добро.
Анастасия: Как-то само в теле такое ощущение танца появилось. Мне кажется, необычная программа.
– Что можете сказать о произвольной программе?
Анастасия: Мне эта музыка (Les 7 Doigts – Time out, dive) тоже всегда нравилась, но я о ней не задумывалась, мне почему-то казалось, что я не потяну.
Дмитрий: Все-таки не будем забывать, кто ее катал в прошлом сезоне (Александра Степанова и Иван Букин – Sports). Мы отдавали себе отчет в том, что, раз уж мы берем эту музыку, надо ей соответствовать.
– Какие еще были идеи, какие варианты предлагали именно вы?
Дмитрий: Моя мечта – кататься под «Прекрасное далеко».
– А что вас останавливает?
Дмитрий: Алексей Владимирович. Я хотел очень кататься под «Прекрасное далеко» в современной обработке из Atomic Heart. Она очень зажигательная, но мне сказали, что это не то, что нужно. Но хорошо, что меня остановили, потому что уже две пары, по-моему, катаются под «Прекрасное далеко». <...>
– Еще какие варианты для постановки программ рассматривали?
Анастасия: Мы с Димой хотели «Пиратов Карибского моря».
Дмитрий: Но нам сказали: «Ребят, вы уже в мастерах, давайте посерьезнее».
Анастасия: Я даже несколько вариантов музыки намонтировала, идеи для костюмов придумала, чуть ли не эскизы нарисовала, но пока идею отложили. Может быть, когда-нибудь сделаем показательный на эту тему.
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