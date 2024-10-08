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Анастасия Мухортова: «Чувствую себя лучше, уже можно выходить на лед. Будем внимательно дозировать нагрузку и готовиться к этапам Гран-при»

Анастасия Мухортова сообщила, что чувствует себя лучше и готова тренироваться.

Ранее партнер фигуристки Дмитрий Евгеньев рассказал, что ее беспокоит спина.

Мухортова и Евгеньев заняли третье место в парном катании на Мемориале Николая Панина-Коломенкина с результатом 199,54 балла.

«Чувствую себя уже лучше. Ничего страшного не произошло, просто защемило спину во время разминки перед произвольной программой.

Мы выделили несколько дней на восстановление, я уже практически в норме, дальше будем внимательно дозировать нагрузку и готовиться к этапам Гран‑при. Уже можно выходить на лед, ограничений нет», – сказала фигуристка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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