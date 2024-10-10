Медведева о любимых книгах: «Обожаю «Мастера и Маргариту» Булгакова, также очень люблю «Мемуары Гейши» Голдена и «Марсианина» Брэдбери»

Евгения Медведева назвала свои любимые книги.

Двукратная чемпионка мира стала участницей проекта «Урок истории от звезды». Фигуристка посетила одну из столичных школ и рассказала ученикам о жизни и творчестве писателя Михаила Булгакова.

«Я обожаю «Мастера и Маргариту» Булгакова, а также я очень люблю «Мемуары Гейши» Артура Голдена и «Марсианина» Рэя Брэдбери», – сказала Медведева.