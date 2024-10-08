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«Народ есть, ледник есть, период есть. Что еще нужно?» Медведева выложила видео со съемок «Ледникового периода»

Евгения Медведева выложила видео со съемок «Ледникового периода».

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию будет вести новый сезон шоу в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

«Народ есть. Ледник есть. Период есть. Что еще нужно?🧊» – написала Медведева в телеграм-канале.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгении Медведевой
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