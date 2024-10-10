Состав участников первого этапа Гран-при России среди юниоров в Москве не опубликован за 5 часов до старта. Турнир пройдет без зрителей
Состав участников юниорского Гран-при России не известен за 5 часов до старта.
С 10 по 12 октября в Москве пройдет первый этап Гран-при России среди юниоров. Сегодня дуэты представят ритм-танцы (в 17:30 по московскому времени), пары выступят с короткими программами (в 19:30).
Федерация фигурного катания России (ФФККР) до сих пор не опубликовала состав участников. Он станет известен только после жеребьевки.
Соревнования проходят в ледовом дворце «Мечта» без зрителей.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости