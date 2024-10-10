Состав участников первого этапа Гран-при России среди юниоров в Москве не опубликован за 5 часов до старта. Турнир пройдет без зрителей

Состав участников юниорского Гран-при России не известен за 5 часов до старта.

С 10 по 12 октября в Москве пройдет первый этап Гран-при России среди юниоров. Сегодня дуэты представят ритм-танцы (в 17:30 по московскому времени), пары выступят с короткими программами (в 19:30).

Федерация фигурного катания России (ФФККР) до сих пор не опубликовала состав участников. Он станет известен только после жеребьевки.

Соревнования проходят в ледовом дворце «Мечта» без зрителей.