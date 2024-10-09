Шанаева о столкновении на льду с Морозов: «В соцсетях было не все хорошо. Были реальные сообщения с угрозами. Ходила и оглядывалась»

Елизавета Шанаева рассказала о хейте после столкновения на льду с Аннабель Морозов.

В октябре 2023 года Шанаева столкнулась с Морозов во время разминки на Гран-при в Красноярске и поранила ей ногу. В результате Морозов наложили семь швов.

Аннабель Морозов на соревнованиях в России больше не выступала, с этого сезона она представляет США.

«До этого я не сталкивалась с таким количеством хейта. Когда это случилось, подумала: «Ну, возможно, если бы это было специально, меня бы это как-то задело». Изначала не отреагировала на эту ситуацию, потому что думала, что с Аннабель все в порядке — посмотрела: вроде бы стоит на ногах, вроде бы все хорошо, она разминается. Честно, даже не помню, чтоб ее со льда выносили.

Помню, посмотрела их баллы, — оценки были нормальные. То есть, если бы что-то серьезное, она бы, наверное, снялась. Или баллы были бы меньше. Все это в такой суете происходило, что я не особо понимала, что там с ней.

Ко мне еще подходил Александр Жулин, спрашивал: «Как ты? Как тебя настроить по-особенному?» Он следил за моим состоянием, поддерживал меня, говорил: «Все хорошо, ничего, катайся».

Но в соцсетях было не все хорошо. Были реальные сообщения с угрозами. Под моим позитивным постом оставили больше сотни комментариев о том, какая я плохая. Люди писали: «Если тебе прилетит по голове, то это за Аннабель». Причем аватарки у них не котики или зайчики. Это были реальные живые люди с настоящими фото… Ходила и оглядывалась.

По поводу извинений. Меня обвиняли, что их не было, но в одном из интервью по горячим следам я сказала: «Если это была я, то я извиняюсь». Я — тот человек, который случайно где-то может толкнуть, наступить на ногу, и я извинюсь на автомате.

Помню, что в день произволки Аннабель смеялась и улыбалась. Я думаю: «Ну, слава богу, все пронесло». Да, потом ей стало больно, и они снялись. Но мы об этом не знали. Изначально человек был на позитиве.

Сейчас мы с Морозов не общаемся. Не сказать, что и до этого дружили, максимум «привет-привет», – сказала Шанаева.

Авария наших фигуристок на льду переросла в разборку: травма, «не самые дружественные отношения» – и ноль извинений?