Тарасова о ювелирной коллекции от Туберидзе: «Думаю, это в большей степени нацелено на ее фанатов»
Татьяна Тарасова оценила коллекцию ювелирных украшений от Этери Тутберидзе.
Накануне стало известно о выпуске именной коллекции от Тутберидзе совместно с ювелирным домом.
«А почему бы Этери Георгиевне и не попробовать себя в таком деле? Талантливый человек может проявить себя в разных направлениях. Пусть пробует.
Купила бы себе что-то из ее коллекции? Я пока не видела, что именно в этой коллекции, какие там цены. Думаю, это в большей степени нацелено на ее фанатов», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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