Тарасова о ювелирной коллекции от Туберидзе: «Думаю, это в большей степени нацелено на ее фанатов»

Татьяна Тарасова оценила коллекцию ювелирных украшений от Этери Тутберидзе.

Накануне стало известно о выпуске именной коллекции от Тутберидзе совместно с ювелирным домом.

«А почему бы Этери Георгиевне и не попробовать себя в таком деле? Талантливый человек может проявить себя в разных направлениях. Пусть пробует.

Купила бы себе что-то из ее коллекции? Я пока не видела, что именно в этой коллекции, какие там цены. Думаю, это в большей степени нацелено на ее фанатов», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .