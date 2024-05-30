Фигуристы Муратов и Беловодченко получили открепление от ФФКР и планируют продолжить карьеру под флагом Польши

Теги сборная России танцы на льду сборная Польши Анатолий Беловодченко Олег Муратов Фигурное катание

Российские фигуристы Олег Муратов и Анатолий Беловодченко хотят перейти в Польшу.

Как сообщает «Матч ТВ», спортсмены уже получили открепление от Федерации фигурного катания России. 

Муратов и Беловодченко выступают в танцах на льду. 

21-летний Муратов до сезона-2020/21 выступал за Украину, а затем перешел в Россию, где один сезон катался в дуэте с Софьей Качушкиной.

24-летний Беловодченко выступал с Юлией Тульцевой на российских и международных турнирах. На чемпионате России-2021 они заняли 11-е место.  

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14 комментариев
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Надеюсь выступать будут по отдельности ?😏
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Огласили бы уж сразу весь список перешедших. А то так до осени будут по одной фамилии в день выдавать)
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А в Польше так много дев в танцах или про дев сообщат отдельно?
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Огласите весь список, пожалуйста!
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А как же Валера? Пусть тоже танцует где-нибудь.
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Ответ Адриана
Что по этому поводу сказала ТАТ? 10 эшелон, или похлеще?
Эти вообще не на путях, где-то рядом бродят.
Какой там эшелон?
+4
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Ответ Kareglazaya
Огласили бы уж сразу весь список перешедших. А то так до осени будут по одной фамилии в день выдавать)
Им платят за количество заметок.
Писать самостоятельно все равно не умеют, приходится дербанить инфо-поводы.
Странно еще, что индивидуальные ’’новости’’ не выдают, а произвольно обьединяют спортсменов в пары.
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Что по этому поводу сказала ТАТ? 10 эшелон, или похлеще?
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Ни дня без подобных новостей - тенденция однако.
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Ответ Адриана
Что по этому поводу сказала ТАТ? 10 эшелон, или похлеще?
27-ая вода на кисиле
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Ну это совсем в дружественную страну отдали
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Интересно бы узнать, кто не получил.)
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