Фигуристы Муратов и Беловодченко получили открепление от ФФКР и планируют продолжить карьеру под флагом Польши
Российские фигуристы Олег Муратов и Анатолий Беловодченко хотят перейти в Польшу.
Как сообщает «Матч ТВ», спортсмены уже получили открепление от Федерации фигурного катания России.
Муратов и Беловодченко выступают в танцах на льду.
21-летний Муратов до сезона-2020/21 выступал за Украину, а затем перешел в Россию, где один сезон катался в дуэте с Софьей Качушкиной.
24-летний Беловодченко выступал с Юлией Тульцевой на российских и международных турнирах. На чемпионате России-2021 они заняли 11-е место.
Какой там эшелон?
Писать самостоятельно все равно не умеют, приходится дербанить инфо-поводы.
Странно еще, что индивидуальные ’’новости’’ не выдают, а произвольно обьединяют спортсменов в пары.