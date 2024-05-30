Фигуристы Муратов и Беловодченко получили открепление от ФФКР и планируют продолжить карьеру под флагом Польши

Российские фигуристы Олег Муратов и Анатолий Беловодченко хотят перейти в Польшу.

Как сообщает «Матч ТВ», спортсмены уже получили открепление от Федерации фигурного катания России.

Муратов и Беловодченко выступают в танцах на льду.

21-летний Муратов до сезона-2020/21 выступал за Украину, а затем перешел в Россию, где один сезон катался в дуэте с Софьей Качушкиной.

24-летний Беловодченко выступал с Юлией Тульцевой на российских и международных турнирах. На чемпионате России-2021 они заняли 11-е место.