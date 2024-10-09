Трусова, Косторная и Куница выступят на шоу Плющенко «Щелкунчик» в ноябре.

«Друзья, если у кого -то еще есть сомнения куда сходить на ноябрьские праздники с детьми, то вам точно к нам ! 1 и 2 ноября отмечаем мой день рождения показами ледового шоу «Щелкунчик» с балетом! И начинаем с Москвы наш большой тур по городам России и ближнему зарубежью.

На самой технологичной площадке Европы – «Live Арене» мы сделаем для вас впервые в истории – круглый лед, звездное небо, новые костюмы и новая постановка с балетом! Эту версию мы показывали только в Китае, в Пекине! В России она будет показана впервые! И будет ну очень много сюрпризов!

В роли Мари – «русская ракета» Александра Трусова, Дроссельмейра-волшебника сыграю я, Щелкунчик – Александр Плющенко, Фея Драже – чемпионка Европы Алена Косторная, Мышиный Король – Георгий Куница, в роли Штальбаума – вице-чемпион Европы Александр Самарин и другие чемпионы.

Режиссер – легенда Большого Театра Сергей Филин.

Я вам обещаю самый сказочный Щелкунчик из всех, что мы делали на самой сказочной площадке Европы», – написал Евгений Плющенко.