Гачинский об отношении к ученикам: «Оскорблять – неправильно. Сказать «ну, ты ку-ку» я могу, а заниматься буллингом – нет»

Артур Гачинский рассказал, что считает неприемлемым в тренерской работе.

– Вы рано ушли в тренеры, в том числе из-за травм. Смотрите на тренировочный процесс через призму своей карьеры и личных ошибок в качестве фигуриста?

– Конечно, смотря на свои моменты из прошлого, анализирую карьеру учеников. Может быть, я рано начал прыгать, у меня были определенные особенности со спиной, в 30 лет перенес две серьезные операции.

Но изучать ультра-си в любом случае надо. Без них мы никуда. Спрогнозировать полностью тренировочный процесс по изучению новых элементов невозможно. Мы готовимся к четверным, стараемся избегать травм, однако все предугадать нельзя.

– А у вас всегда было профессиональное отношение? Или могли позволить что-то лишнее, когда были фигуристом.

– У всех такое было. Сейчас узнаю, что ребята до 3-4 ночи играют на компьютере. Идут разговоры со спортсменами, нужно в чем-то себя ограничивать. Возраст такой, что всего хочется, стараюсь правильно воспитывать их. Играть до четырех часов, как следствие – прийти полностью убитым на тренировку. Я говорю им об этом.

– Я летом делал интервью с Семеном Соловьевым. Он рассказал, как вы ночью заставили их бежать кросс вокруг спортивного комплекса во время сборов. Как еще можете наказать?

– Да, было такое. Довели конкретно меня, ребята очень много жаловались и ныли. Мы вытащили их с кроватей и заставили бегать. Зато на следующий день все начали что-то делать, хорошо работать.

Это определенный процесс воспитания. Я слово «наказание» не люблю и стараюсь не употреблять в работе. Если спортсмен не готов – освобождаем от тренировки, отправляем заниматься в зал, например. Достаточно лояльный подход. Выгонять с тренировки – тоже не наш метод.

– Что для вас неприемлемо в тренерской работе? Оскорбления?

– Оскорблять – неправильно. Каждый спортсмен – личность, переходить на личности в таком ключе не надо. В общем сказать «ну, ты ку-ку» я могу, а заниматься буллингом – нет. Культура речи должна быть.

А потом этих людей же еще нужно в жизнь после спорта направлять. Кто-то может пойти по тренерскому пути, кто-то станет постановщиком, кто-то порвет с фигурным катанием. Но в любом случае они должны быть воспитанными, уважать старших, уметь правильно преподносить себя. А с нами они проводят больше времени, чем с родителями. Если тренеры будут вести себя некорректно, спортсмены будут перенимать это, – сказал бронзовый призер ЧМ-2011.