Дарья Садкова: «Интересно попробовать себя в роли тренера. И хотелось бы получить образование в сфере бизнес-управления»

Дарья Садкова .

16-летняя Садкова на прошлой неделе выиграла чемпионат Москвы, набрав 206,61 балла.

– Когда ты проводишь там (в Йошкар-Оле – Спортс’‘) мастер-классы, есть понимание, что тренерство – твое?

– Это интересно, но, кажется, я не смогла бы посвятить этому всю жизнь. Я бы хотела развиваться в других направлениях. Но в роли тренера себя было интересно попробовать.

– О каких направлениях идет речь? Куда поступать будешь?

– Я бы хотела получить два образования. В силу того, что я катаюсь, сложно совмещать учебу с тренировками. На тренера точно пойду. И хотелось бы получить образование в сфере бизнес-управления.

В этом году я сдавала ОГЭ. Наверное, еще после этого морально надо было перенастроиться. Я не ездила никуда отдыхать. В мае была только учеба. Сдавала биологию. По пять часов каждый день слушала вебинары, пыталась что-то выучить.

У меня было два профильных предмета – общество и биология. Общество я знаю достаточно хорошо. С биологией у меня достаточно натянутые отношения. Но сдать ее получилось, – рассказала Садкова.