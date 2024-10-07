Траньков о том, где видит себя через 10 лет: «Вряд ли фигурное катание от меня куда‑то денется. Скорее всего, буду где‑то около него»
Максим Траньков ответил на вопрос, где он видит себя через 10 лет.
7 октября двукратному олимпийскому чемпиону исполнился 41 год.
«Это очень сложный вопрос. Не знаю даже, потому что я как‑то не планирую свою жизнь на десять лет вперед.
Вряд ли фигурное катание от меня куда‑то денется, оно со мной уже так долго. Скорее всего, буду где‑то около него», — сказал Траньков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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