Траньков о том, где видит себя через 10 лет: «Вряд ли фигурное катание от меня куда‑то денется. Скорее всего, буду где‑то около него»

Максим Траньков ответил на вопрос, где он видит себя через 10 лет.

7 октября двукратному олимпийскому чемпиону исполнился 41 год.

« Это очень сложный вопрос. Не знаю даже, потому что я как‑то не планирую свою жизнь на десять лет вперед.

Вряд ли фигурное катание от меня куда‑то денется, оно со мной уже так долго. Скорее всего, буду где‑то около него», — сказал Траньков.