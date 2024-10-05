Тарасова о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Исполнили выдающимся образом. Наши спортсмены умеют делать то, что никто не умеет делать в мире»
Татьяна Тарасова поделилась мнением о четверном выбросе Бойковой и Козловского.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми в парном катании на Мемориале Николая Панина-Коломенкина с результатом 228,20 балла. В произвольной программе фигуристы сделали четверной выброс сальхов со степаутом.
«Это сложнейший элемент. Они исполнили выдающимся образом. Впервые в мире! Я очень довольна, что наша русская команда, наши спортсмены умеют делать то, что никто не умеет делать в мире», – сказала Тарасова.
Первая схватка лучших пар – за Мишиной и Галлямовым. Бойкова и Козловский зря рисковали?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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