Тарасова о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Исполнили выдающимся образом. Наши спортсмены умеют делать то, что никто не умеет делать в мире»

Татьяна Тарасова поделилась мнением о четверном выбросе Бойковой и Козловского.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми в парном катании на Мемориале Николая Панина-Коломенкина с результатом 228,20 балла. В произвольной программе фигуристы сделали четверной выброс сальхов со степаутом.

«Это сложнейший элемент. Они исполнили выдающимся образом. Впервые в мире! Я очень довольна, что наша русская команда, наши спортсмены умеют делать то, что никто не умеет делать в мире», – сказала Тарасова.

Первая схватка лучших пар – за Мишиной и Галлямовым. Бойкова и Козловский зря рисковали?