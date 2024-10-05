Бойкова о четверном выбросе: «Не попали в толчок немного, а когда не попадаем, не получается это исправить. Доезжала программу обиженной на себя»

Бойкова призналась, что была обижена на себя из-за ошибки на четверном выбросе.

Сегодня Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми на мемориале Панина в Санкт-Петербурге. В произвольной программе фигуристы попытались исполнить четверной выброс сальхов, партнерша допустила степ-аут на приземлении.

Победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Козловский: Немножко жаль, что так получилось, на самом деле. Мы уже сделали несколько прокатов идеальных с четверным выбросом, у нас есть записи этих прокатов. Сегодня не получилось, но когда-нибудь надо же пробовать этот элемент накатать в рамках соревнований, а не только на тренировках.

Хочу отметить, что, несмотря на не самый удачный прокат — выброс, каскад, второй выброс, были допущены определенные шероховатости… Несмотря на это, отставание пары, которая проехала практически идеально свою программу, минимальное. Чуть больше трех баллов. В принципе, на одну ошибку меньше… тут потеряли, там потеряли. Но в целом могу сказать, что начало положено.

Будем ли мы вставлять его дальше — не знаю, примем решение. Все-таки мы в очень короткий срок в течение двух недель перестроили свою программу и накатывали его. Сделали неплохую работу.

— Чья идея была так перекроить программу — ваша или тренерского штаба?

Козловский: Инициатива исходила от нас, в основном от Александры. Она хотела очень двигаться, она двигатель этого процесса, и я считаю, что это правильно, потому что это ее элемент, ее здоровье, и никто не может давить на спортсменку или принимать за нее эти решения.

— Вопрос к Саше — сложно ли было собраться после самого четверного выброса и доехать программу, доделать все элементы и быть сконцентрированной до конца проката?

Бойкова: Да нет, не сложно было — мы же на тренировках катали, катали и с падением. Просто очень обидно, что не получилось. Не попали в толчок немного, а когда не попадаем, не получается это исправить. Если в тройных выбросах я могу, понимаю, что надо сделать, здесь — нет. Просто обидно, поэтому я доезжала программу обиженной на себя.