Бойкова и Козловский с ошибкой исполнили четверной выброс на мемориале Панина

Бойкова и Козловский не смогли успешно исполнить четверной выброс.

Фигуристы попытались сделать элемент (четверной выброс сальхов) в произвольной программе на мемориале Панина, но Бойкова допустила степ-аут на приземлении.

За выступление спортсмены получили 147,66 балла и заняли на турнире второе место.