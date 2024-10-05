Бойкова и Козловский с ошибкой исполнили четверной выброс на мемориале Панина
Бойкова и Козловский не смогли успешно исполнить четверной выброс.
Фигуристы попытались сделать элемент (четверной выброс сальхов) в произвольной программе на мемориале Панина, но Бойкова допустила степ-аут на приземлении.
За выступление спортсмены получили 147,66 балла и заняли на турнире второе место.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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