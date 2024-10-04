Смолкин о том, когда сделал предложение Дэвис «Это был март 2022-го. Понял, что больше не хочу тянуть – такое в мире творится, что незачем ждать»

Глеб Смолкин рассказал, как сделал предложение Диане Дэвис.

– Как вы решились на свадьбу?

Глеб: Это был март 2022-го, мы только вернулись с Олимпиады. В мире начались все эти события, нашу сборную отстранили и было понятно, что сезон закончен.

К тому моменту мы давно жили вместе, были парой вне катка и даже аккуратно обсуждали совместное будущее. И я понял, что больше не хочу тянуть – такое в мире творится, что незачем ждать еще год или два, как мы думали.

– Постойте, а предложение-то было? Чтоб вот по всем правилам.

Глеб: Конечно. Сначала я в Мичигане, где мы тогда жили, задал Диане тот самый вопрос – надо было убедиться, что она согласна.

Диана: Мы расписались в Лас-Вегасе, потому что я там родилась, и остались там еще на несколько дней.

– Платье, фата – все было торжественно?

Глеб: Нет, настоящую свадьбу нам еще предстоит сыграть, мы думаем о большой церемонии для семьи и друзей. Это наша мечта – к нам же тогда никто не смог приехать, на росписи были только друзья семьи Дианы, которые много помогали ей в детстве в Америке.

Диана: Да, они как бы выдали меня замуж. Но сейчас у нас мысль сыграть свадьбу в Грузии и собрать там всех близких. У меня много родственников в Грузии, мне кажется, это была бы очень красивая история.

Глеб: Пока мы сфокусированы немного на другом, и сейчас не до такого масштабного события. Вдобавок не очень понятно, как нам собрать всех близких в одном месте в одно время. Мы над этим думаем, но пока идею отложили.

Интервью Дианы Дэвис и Глеба Смолкина: блат, свадьба в США, жизнь в Канаде