Глеб Смолкин: «Мы с Дианой на четвертом курсе Астраханского государственного технического университета. Учимся онлайн, сдаем экзамены по зуму»
Фигуристы тренируются в Канаде, а выступают за Грузию.
– Вы же еще студенты. Продолжаете учебу в Астраханском университете?
Глеб: Да, мы на третьем курсе Астраханского государственного технического университета. Правда, в прессе он почему-то превратился в рыболовный, ну да ладно.
Я на педагогическом, на специальности «тренер-педагог», а Ди – на спортивной юриспруденции. Учимся онлайн, сдаем экзамены по зуму.
– Объясните: почему вдруг Астрахань?
Диана: Этот университет – партнер школы «Самбо-70», и когда мы туда поступали, мы еще числились там. Для нас это был логичный вариант.
Глеб: Самое главное – в отличие от многих московских вузов, они были готовы работать с нами онлайн, с пониманием относятся к нашему графику и другому часовому поясу. Если есть технические сложности – всегда идут навстречу. Вот недавно у нас никак не получалось присоединиться к занятию в зуме, так преподаватель предложил созвониться по вотсапу, – рассказали Дэвис и Смолкин.
Интервью Дианы Дэвис и Глеба Смолкина: блат, свадьба в США, жизнь в Канаде
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