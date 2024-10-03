Американский журналист Карни: «Ходят слухи, что Косторная хочет перейти в сборную Азербайджана»
Американский журналист слышал о возможном переходе Косторной в Азербайджан.
Об этом Нолан Карни заявил в подкасте блогера Дейва Лиза The Skating Lesson.
«После контрольных прокатов Алена заявила, что их дуэт достиг важного момента в карьере, что они должны принять серьезное решение. Возможно, она намекала на что-то. Теперь она попала в больницу.
Возможно, это решение – переход в другую страну. Никаких фактов, но ходят слухи, что Алена хочет перейти в сборную Азербайджана.
И если она «пересидит» эту осень, у нее будет время открепиться от ФФККР и получить иностранное гражданство», – сказал Карни.
Чемпионка Европы в одиночном катании Косторная сейчас выступает в парах с Георгием Куницей.
У Косторной ни одного полноценного сезона за карьеру – срывается уже шестой! Ну как так?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости