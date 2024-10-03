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Американский журналист Карни: «Ходят слухи, что Косторная хочет перейти в сборную Азербайджана»

Американский журналист слышал о возможном переходе Косторной в Азербайджан.

Об этом Нолан Карни заявил в подкасте блогера Дейва Лиза The Skating Lesson.

«После контрольных прокатов Алена заявила, что их дуэт достиг важного момента в карьере, что они должны принять серьезное решение. Возможно, она намекала на что-то. Теперь она попала в больницу.

Возможно, это решение – переход в другую страну. Никаких фактов, но ходят слухи, что Алена хочет перейти в сборную Азербайджана.

И если она «пересидит» эту осень, у нее будет время открепиться от ФФККР и получить иностранное гражданство», – сказал Карни. 

Чемпионка Европы в одиночном катании Косторная сейчас выступает в парах с Георгием Куницей. 

У Косторной ни одного полноценного сезона за карьеру – срывается уже шестой! Ну как так?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
пары
сборная Азербайджана
Георгий Куница
logoАлена Косторная
logoДейв Лиз
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