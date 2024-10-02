Лидия Плескачева: «Буду делать в произвольной четверной сальхов и тройной аксель. Надеюсь, все получится»

Фигуристка Плескачева прокомментировала падение в короткой на Мемориале Панина.

Лидия Плескачева занимает пятое место после короткой программы у юниорок на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге (67,28 балла). Спортсменка упала на заходе в финальное вращение.

«Комментировать немного сложно. Подрасслабилась под конец, совершила очень глупую ошибку. Думала, что все уже сделала. Обидно, конечно, но смешно. Не помню, кто еще падал в конце программы, но у меня у самой было несколько таких неприятных падений.

Обычно это дает большую мотивацию. Из-за таких падений откатываешься назад, и хочется в произвольной сделать все в наилучшем виде. Буду делать в произвольной четверной сальхов и тройной аксель. Надеюсь, все получится.

Меня не особо удивили сильный состав в турнире, высокая конкуренция. Надо готовиться и делать лучшее из того, что ты можешь, соревноваться прежде всего с самим собой.

Постановщика программы не могу сказать, это небольшой секрет. Пытаюсь в этой программе передать смену времен года. Сначала у меня идет бурная зима, потом весна, расцветают все деревья, растения. И затем лето, поют птички, солнышко светит.

Оставили произвольную с прошлого года, потому что она классная, всем понравилась. Но, скорее всего, мы ее поменяем либо в середине сезона, либо летом», – сказала Плескачева.