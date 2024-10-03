Дарья Садкова: «Сейчас поспокойнее ко всему отношусь, но внутри все равно есть чувства, эмоции, которые просто стараюсь не показывать»
Дарья Садкова рассказала, при каких условиях останется довольна сезоном.
Садкова победила на чемпионате Москвы с 206,61 баллами.
«Проанализировала ли, что мешало собраться на стартах прошлого сезона? Да, но это уже моя история, не думаю, что об этом нужно разговаривать.
Даже сейчас как-то, конечно, поспокойнее ко всему отношусь, но все равно внутри меня есть какие-то определенные чувства, определенные эмоции, которые я просто сейчас стараюсь не показывать.
Как должен пройти следующий сезон, чтобы я осталась довольна? Это должны быть удовлетворительные прокаты на всех соревнованиях, но это просто основа, хочется благодаря чистым прокатам занимать более высокие места.
Безусловно, есть цель попасть в сборную», – сказала фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости