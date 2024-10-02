Ренат Лайшев: «Мы знаем, что Камила Валиева — лучшая в мире! У нее большие перспективы. Вся страна ее любит. Всем все понятно»
Ренат Лайшев считает, что надо игнорировать «западные приказы» в отношении Валиевой.
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Камилы Валиевой на решение CAS о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
«Давно говорил: надо игнорировать западные приказы, указы, санкции. Это полное вранье и обман. Что переливать из пустого в порожнее?
С ними все ясно. Открыли нам глаза и показали, какие они козлы. Надо жить своей жизнью и гордиться такими людьми, как Камила Валиева.
Надо тренироваться, быть конкурентоспособными на мировом уровне. Нужно идти своим путем, и мы победим!
Мы знаем, что Камила — лучшая в мире! У нее большие перспективы. Вся страна ее любит. Всем все понятно», — сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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