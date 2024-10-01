Ренат Лайшев: «Надо трудиться, работать и верить, что мы выступим на Олимпиаде-2026, чего бы там политики ни выдумывали»
Ренат Лайшев заявил, что нужно верить в выступление России на Олимпиаде-2026.
Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган выразил уверенность, что российские фигуристы выступят на Олимпийских играх 2026 года.
«Я, как и Александр Коган, оптимист. К слову, желаю ему крепкого здоровья. Самое главное – от него исходит позитив на всех спортсменов, тренеров. Человек он авторитетный.
Поэтому есть посыл – надо трудиться, работать и верить, что мы выступим, чего бы там политики ни выдумывали.
Считаю его высказывания мудрыми, они поддерживают тонус. Чтобы хоть ночью разбуди – спортсмены откатают программы на высочайшем уровне», – сказал президент центра спорта и образования «Самбо-70».
Отстранение нашей фигурки не сняли. Как попасть на Олимпиаду-2026?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
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