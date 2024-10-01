Медведева о серебре Олимпиады: «Это мой крест. Но та ситуация научила меня вовремя промолчать и не выражать свое мнение»

Евгения Медведева рассказала о том, чему ее научило серебро Олимпиады-2018.

Медведева проиграла Алине Загитовой в Пхенчхане-2018.

«Я сейчас в норме. Сейчас у меня все хорошо. Как было раньше – да было по-разному. Было и трудно, было и абсолютно все равно, то есть я себя убеждала в том, что все равно, серебро тоже медаль!

Как у нас любят говорить: а что ты расстраиваешься? Это же серебряная медаль Олимпийских игр! Никто вообще дотуда не доходит практически, а у тебя серебро – Жень, постыдись, побойся бога вообще, ты что?

Сейчас нормально. Для меня решающим моментом во всем этом отношении к той ситуации стало то, что нужно принять, что так есть, что это просто факт. У меня просто серебро, даже два. Просто принять этот факт, и оно уже никогда не изменится, ничего ты с этим не сделаешь. Можно сколько угодно распинаться, что я такая классная и вообще.

У меня были разные стадии абсолютно. Но да, надо просто это принять. Наверное, каждый из нас, каждый спортсмен и каждый человек, несет свой крест. Это мой крест.

Но сейчас у меня классная жизнь, у меня все хорошо. А если бы я выиграла… У нас же со стороны квантовой зависимости если смотреть, даже если бы бабочка пролетела по другой траектории, вся судьба планеты изменилась бы. А тут цвет медали поменялся бы — что случилось бы тогда?

Не знаю, какая жизнь моя была бы. Я не повстречала бы, возможно, потрясающих людей. Поэтому мне нормально. Накрывает иногда — да, по самолюбию бьет, я это признаю.

Но с высоты своей колокольни я поняла, что нужно обладать определенным уровнем самокритики для того, чтобы признать собственную неосведомленность и, собственно, отсутствие опыта в той или иной сфере.

Я столько всего наслушалась в свою сторону — ты неблагодарная, у тебя серебро, а я тоже его бы хотела. Я наслушалась о-го-го! И я поняла, что мне самой нужно быть более внимательной к другим людям. Я стала развивать свою самокритику и пытаться ставить себя на место других. Моя ситуация с олимпийскими медалями научила меня вовремя промолчать и не выражать свое мнение», – сказала Медведева в интервью Роману Костомарову.