Евгения Медведева рассказала о личной жизни во время карьеры.

«У меня все хорошо. И тогда я отвечала на вопросы про личную жизнь именно в этом ключе, что я не могу, мне некогда, потому что я не хотела говорить на эту тему. Ну, просто чтобы отвалили.

Потому что как-то в моей голове образ спортсменки-чемпионки, и мутки с мальчиками на тот момент... Потому что я выигрывала, мне было 17-18 лет, 19 даже. И меня постоянно спрашивали про какую-то личную жизнь, и поэтому я как-то держала образ, что типа, знаете, я такая вся в спорте, я такая только-только спорт, и нет у меня никого, и все, отстаньте.

На самом деле я же девочка. Мне и мальчики нравились, я пыталась встречаться, общаться, я социализировалась, я становилась девушкой. Все-таки мы же люди.

Я держала образ чемпионки и говорила то, что в принципе люди хотели слышать, наверное. Поэтому я отнекивалась, но на самом деле, что и детство у меня было прекрасное, что и юность у меня отличная, и первая любовь-морковь, расставание — все-все у меня было», – рассказала Медведева в интервью Роману Костомарову.