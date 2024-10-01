  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Медведева о личной жизни во время карьеры: «Я держала образ чемпионки, но на самом деле первая любовь-морковь, расставание - все это у меня было»
9

Медведева о личной жизни во время карьеры: «Я держала образ чемпионки, но на самом деле первая любовь-морковь, расставание - все это у меня было»

Евгения Медведева рассказала о личной жизни во время карьеры.

«У меня все хорошо. И тогда я отвечала на вопросы про личную жизнь именно в этом ключе, что я не могу, мне некогда, потому что я не хотела говорить на эту тему. Ну, просто чтобы отвалили.

Потому что как-то в моей голове образ спортсменки-чемпионки, и мутки с мальчиками на тот момент... Потому что я выигрывала, мне было 17-18 лет, 19 даже. И меня постоянно спрашивали про какую-то личную жизнь, и поэтому я как-то держала образ, что типа, знаете, я такая вся в спорте, я такая только-только спорт, и нет у меня никого, и все, отстаньте.

На самом деле я же девочка. Мне и мальчики нравились, я пыталась встречаться, общаться, я социализировалась, я становилась девушкой. Все-таки мы же люди.

Я держала образ чемпионки и говорила то, что в принципе люди хотели слышать, наверное. Поэтому я отнекивалась, но на самом деле, что и детство у меня было прекрасное, что и юность у меня отличная, и первая любовь-морковь, расставание — все-все у меня было», – рассказала Медведева в интервью Роману Костомарову.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: канал Романа Костомарова
logoЕвгения Медведева
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведева о завершении карьеры: «Уменя тело уже сдавало. Я бы страдала сильнее, если бы осталась»
1353 минуты назад
Медведева, Тарасова и Морозов, Дэвис и Смолкин выступят с показательными номерами на Мемориале Тена
69сегодня, 06:23
Тарасова о Загитовой и Медведевой: «Не знаю, кто популярнее среди них на Западе. У нас в России любят и одну, и вторую»
6726 сентября, 10:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тренер Синицыной о ДТП с фигуристкой: «Какой-то лихач не смог затормозить. Машину Ксении сильно побило, но она не пострадала»
224 минуты назад
Медведева о серебре Олимпиады: «Это мой крест. Но та ситуация научила меня вовремя промолчать и не выражать свое мнение»
3842 минуты назад
Лакерник о допуске фигуристов к ОИ-2026: «Это может быть реальный сценарий. ISU не принял позитивных для нас решений, но политику будет определять МОК»
448 минут назад
Яна Рудковская: «Верю в возвращение Трусовой – за этим будет следить весь мир, болеть за нее. Как в свое время следили за возрождением Плющенко»
2849 минут назад
Медведева о завершении карьеры: «Уменя тело уже сдавало. Я бы страдала сильнее, если бы осталась»
1353 минуты назад
Бойкова и Козловский планируют исполнить четверной выброс на Мемориале Панина-Коломенкина
22сегодня, 16:19
Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано выиграли ритм-танец, Шичина и Дрозд – 2-е, Савкина и Вахнов – 3-и
90сегодня, 15:50
ISU получил от МОК информацию о квалификации нейтральных спортсменов на Олимпиаду, а также об их участии в Играх
21сегодня, 15:46
«Со здоровьем все хорошо, но машина в ужасном состоянии». Ксения Синицына попала в ДТП по дороге на чемпионат Москвы
42сегодня, 15:33
Шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» пройдет в Санкт-Петербурге с 26 декабря по 7 января. В ролях – Загитова, Синицина и Кацалапов
23сегодня, 14:48
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Желаю Косторной скорейшего выздоровления. Раз потребуется много времени на восстановление, значит так надо»
2сегодня, 13:51
Траньков о продлении отстранения: «Было давно понятно, что никаких решений в пользу России принято не будет»
528 сентября, 18:56
Наталья Бестемьянова: «Нам будет очень трудно вернуться, даже самым сильным придется попотеть»
828 сентября, 18:19
Александр Энберт: «Нет никаких предпосылок, которые бы указывали на наше возвращение на международную арену»
28 сентября, 18:08
Ирина Слуцкая: «Прекрасно помню свою первую любовь. Мне было 13 лет, и я сходила с ума от Урманова»
928 сентября, 08:25
Гран-при среди юниоров. Вольфкостин и Царевски лидируют после ритм-танца, Готье и Тьерен – 2-е, Финелли и Буччарелли – 3-и
27 сентября, 10:33
Анастасия Мишина: «Галлямов для меня – идеал партнера. Очень стабилен во всех отношениях, а для спортсмена это важно»
1027 сентября, 09:30
Наталья Бестеьмянова: «Любители фигурного катания ждут нашего возвращения на международные турниры. А про спортсменов – надо у них и спрашивать»
26 сентября, 16:44
Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан выиграли короткую программу, Голиченко и Даренский – 2-е, Карпентер и Маравилья – 3-и
126 сентября, 16:18
Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»
1621 сентября, 11:09