Медведева о завершении карьеры: «Уменя тело уже сдавало. Я бы страдала сильнее, если бы осталась»

Евгения Медведева рассказала о том, почему решила закончить карьеру.

«Я довольно легко пережила этот момент. Меня спрашивали: хотела ли я во время карьеры повесить коньки на гвоздь? Один раз за карьеру я этого хотела, и я это сделала. И очень вовремя для себя.

Когда начался коронавирус начался – я им очень сильно переболела. Именно это меня и побудило закончить со спортом, потому что осложнения сильные были, спина болела.

И ну вот уже все показывало к тому, что все, достаточно, успокойся. И я такая — ну, наверное, да. А что я еще могу? Я не могу ничего больше выиграть того, чего я не выигрывала до этого.

Может, я и боролась бы еще, но у меня тело уже сдавало. Не то чтобы я сильно страдала от этого. Я бы страдала сильнее, если бы осталась», – рассказала Медведева в интервью Роману Костомарову.