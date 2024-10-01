ISU получил от МОК информацию о квалификации нейтральных спортсменов на Олимпиаду, а также об их участии в Играх
ISU получил от МОК сведения о квалификации нейтральных спортсменов на Олимпиаду.
Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
«Совет ISU получил обновленную информацию от Международного олимпийского комитета относительно квалификации нейтральных спортсменов (AIN), а также их участия в Олимпийских играх в Париже», – говорится в сообщении.
На Олимпиаде в Париже выступили 15 российских и 17 белорусских атлетов в нейтральном статусе.
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
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