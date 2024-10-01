ISU получил от МОК информацию о квалификации нейтральных спортсменов на Олимпиаду, а также об их участии в Играх

ISU получил от МОК сведения о квалификации нейтральных спортсменов на Олимпиаду.

Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

«Совет ISU получил обновленную информацию от Международного олимпийского комитета относительно квалификации нейтральных спортсменов (AIN), а также их участия в Олимпийских играх в Париже», – говорится в сообщении.

На Олимпиаде в Париже выступили 15 российских и 17 белорусских атлетов в нейтральном статусе.

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