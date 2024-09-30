Вайцеховская о шоу «Фетисов» с Парсеговыми: «Мне кажется, это диагноз. Вне зависимости от того, кто в этом местечковом конфликте более прав»

Елена Вайцеховская высказалась о передаче Фетисова с участием Парсеговых.

Фигуристка Арина Парсегова и ее мать Наталья стали героями шоу «Фетисов», в котором обсуждался суд Парсеговой-старшей с Академией Евгения Плющенко.

«Новый выпуск программы «Фетисов» с обсуждением кабальных контрактов в детском спорте отражает, на мой взгляд, достаточно настораживающую тенденцию в отношении российского спорта как такового. Поясню, почему так считаю.

Кабальные контракты несовершеннолетних — это, простите, в органы опеки. Если же считается, что мы говорим о спорте, лично у меня возникает ряд вопросов.

— Кто такая фигуристка Парсегова? Возможно, очень перспективная и талантливая девочка, но с точки зрения серьезного фигурного катания она пока всего лишь одна из огромного количества таких же. Потому что в этом возрасте вообще невозможно предсказать, что будет со спортсменкой через год или два.

— Кто такая мама фигуристки Парсеговой? С точки зрения спорта, вообще никто. Человек, о котором узнали благодаря тяжбе с Яной Рудковской .

— Кто такая Яна Рудковская? Известный продюсер, бизнес-леди и жена двукратного олимпийского чемпиона, а ныне тренера Евгения Плющенко . У которого в этом сезоне выступает, в частности, Соня Муравьева. Фигуристка, претендующая на титул чемпионки России и вообще первого номера в стране. Но мы почему-то говорим не о Соне (о которой, к слову, несмотря на начало сезона вообще мало что известно), а об Арине Парсеговой , ее маме и их отношениях с Рудковской.

Ну да, природа выбора темы понятна. Как сказал однажды один хороший тренер, если человек сидит на лавочке и отдыхает, на него никто из прохожих не обращает внимания. А вот если отдыхающий встал и повесился — сразу все побегут смотреть.

Но мне кажется, это диагноз. Вне зависимости от того, кто в этом местечковом конфликте более прав. Поэтому бесконечно жаль, что на это повелся Фетисов», – написала Вайцеховская .

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