  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Вайцеховская о шоу «Фетисов» с Парсеговыми: «Мне кажется, это диагноз. Вне зависимости от того, кто в этом местечковом конфликте более прав»
0

Вайцеховская о шоу «Фетисов» с Парсеговыми: «Мне кажется, это диагноз. Вне зависимости от того, кто в этом местечковом конфликте более прав»

Елена Вайцеховская высказалась о передаче Фетисова с участием Парсеговых.

Фигуристка Арина Парсегова и ее мать Наталья стали героями шоу «Фетисов», в котором обсуждался суд Парсеговой-старшей с Академией Евгения Плющенко. 

«Новый выпуск программы «Фетисов» с обсуждением кабальных контрактов в детском спорте отражает, на мой взгляд, достаточно настораживающую тенденцию в отношении российского спорта как такового. Поясню, почему так считаю.

Кабальные контракты несовершеннолетних — это, простите, в органы опеки. Если же считается, что мы говорим о спорте, лично у меня возникает ряд вопросов.

— Кто такая фигуристка Парсегова? Возможно, очень перспективная и талантливая девочка, но с точки зрения серьезного фигурного катания она пока всего лишь одна из огромного количества таких же. Потому что в этом возрасте вообще невозможно предсказать, что будет со спортсменкой через год или два.

— Кто такая мама фигуристки Парсеговой? С точки зрения спорта, вообще никто. Человек, о котором узнали благодаря тяжбе с Яной Рудковской.

— Кто такая Яна Рудковская? Известный продюсер, бизнес-леди и жена двукратного олимпийского чемпиона, а ныне тренера Евгения Плющенко. У которого в этом сезоне выступает, в частности, Соня Муравьева. Фигуристка, претендующая на титул чемпионки России и вообще первого номера в стране. Но мы почему-то говорим не о Соне (о которой, к слову, несмотря на начало сезона вообще мало что известно), а об Арине Парсеговой, ее маме и их отношениях с Рудковской.

Ну да, природа выбора темы понятна. Как сказал однажды один хороший тренер, если человек сидит на лавочке и отдыхает, на него никто из прохожих не обращает внимания. А вот если отдыхающий встал и повесился — сразу все побегут смотреть.

Но мне кажется, это диагноз. Вне зависимости от того, кто в этом местечковом конфликте более прав. Поэтому бесконечно жаль, что на это повелся Фетисов», – написала Вайцеховская

«Мою дочь использовали бесплатной моделью». Парсеговы и Рудковская опять столкнулись – теперь со скриншотами

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Елены Вайцеховской
logoВячеслав Фетисов
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
Елена Вайцеховская
женское катание
logoЯна Рудковская
Арина Парсегова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мою дочь использовали бесплатной моделью». Парсеговы и Рудковская опять столкнулись – теперь со скриншотами
161сегодня, 13:10
Арина Парсегова о суде: «Мама старалась меня во все это не втягивать. На эти темы мы вообще не разговаривали»
19сегодня, 10:43
Мама Парсеговой: «Сожалею, что подписала контракт с «Ангелами Плющенко». Сначала отказывалась подписывать, потом пошли убеждения, разговоры»
47сегодня, 10:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Базин о расставании с Евдокимовой: «Сейчас я готов сказать, что это был отвратительный поступок. Но с точки зрения спорта он был правильный»
7сегодня, 19:21
«Я сделала тест, и там две полоски». Трусова разыграла Самоделкину в ютуб-шоу, сказав, что беременна
52сегодня, 17:40
Началась продажа билетов на Гран-при России в Магнитогорске. Стоимость – от 300 до 700 рублей, абонемент – 2000
14сегодня, 16:50
Фигурист Базин о зарплатах в футболе: «Нормально отношусь, там спонсоры, туда ходят десятки тысяч людей. Они получают миллионы не от государства, «Газпром» – частная компания»
44сегодня, 16:34
Базин о контракте Ангелопола: «Мальчики всегда были в дефиците. За границей требуется партнер — за тебя платят, конечно. Но у меня такого не было»
11сегодня, 16:24
Егор Базин: «Я всегда понимал, что это девочки подняли наш вид спорта на супервысокий уровень. И про танцы всегда люди забывали»
12сегодня, 15:59
Роднина том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Наши спортсмены нигде, кроме как внутри страны, за редким исключением, не выступают. Чего удивляться?»
20сегодня, 15:27
Дрозд о дуэте с Шичиной: «Первый совместный сезон – не время для экспериментов. Но постановки получились интересные, мы будем рады представить их публике»
12сегодня, 14:27
Илья Авербух: «Баюл давно славится эпатажем и ощущением потери реальности. После 2018 года никаких диалогов с ней и предложений не было»
14сегодня, 14:25
«Пока я буду восстанавливать здоровье, вы можете насладиться нашим катанием в шоу». Косторная сообщила о пропуске части сезона
165сегодня, 14:10
Ко всем новостям
Последние новости
Траньков о продлении отстранения: «Было давно понятно, что никаких решений в пользу России принято не будет»
528 сентября, 18:56
Наталья Бестемьянова: «Нам будет очень трудно вернуться, даже самым сильным придется попотеть»
528 сентября, 18:19
Александр Энберт: «Нет никаких предпосылок, которые бы указывали на наше возвращение на международную арену»
28 сентября, 18:08
Ирина Слуцкая: «Прекрасно помню свою первую любовь. Мне было 13 лет, и я сходила с ума от Урманова»
928 сентября, 08:25
Гран-при среди юниоров. Вольфкостин и Царевски лидируют после ритм-танца, Готье и Тьерен – 2-е, Финелли и Буччарелли – 3-и
27 сентября, 10:33
Анастасия Мишина: «Галлямов для меня – идеал партнера. Очень стабилен во всех отношениях, а для спортсмена это важно»
1027 сентября, 09:30
Наталья Бестеьмянова: «Любители фигурного катания ждут нашего возвращения на международные турниры. А про спортсменов – надо у них и спрашивать»
26 сентября, 16:44
Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан выиграли короткую программу, Голиченко и Даренский – 2-е, Карпентер и Маравилья – 3-и
126 сентября, 16:18
Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»
1621 сентября, 11:09
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
1019 сентября, 19:24