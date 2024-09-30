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  • Мама Парсеговой: «Сожалею, что подписала контракт с «Ангелами Плющенко». Сначала отказывалась подписывать, потом пошли убеждения, разговоры»
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Мама Парсеговой: «Сожалею, что подписала контракт с «Ангелами Плющенко». Сначала отказывалась подписывать, потом пошли убеждения, разговоры»

Мама Арины Парсеговой сожалеет, что подписала контракт с «Ангелами Плющенко».

В мае 2023 года фигуристка Арина Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки.

Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Наталии Парсеговой.

Ранее сообщалось, что контракт фигуристки с академией Плющенко действовал до апреля 2030 года.

«Не знаю, понимала ли я условия контракта... Но могу сказать, что я сожалею, что я его подписала. Нам сначала предлагали подписать его на 10 лет, но я не согласилась.

Меня спросили: тогда на сколько? Я попросила хотя бы до совершеннолетия. В итоге согласовали, что можно с 10 до 8 опустить.

Я сначала отказывалась подписывать, потому что у нас была тяжелая ситуация в семье. Потом пошли какие-то убеждения, разговоры. Спонсор, Яна Александровна [Рудковская], юрист академии – все говорили, что это выход.

Вариант был такой, что если договор не подписывается, то... То есть мы находились на определенных условиях, и если бы договор не подписали, то этих условий бы больше не было. Был вариант либо заканчивать, либо...» – сказала мама Парсеговой в шоу «Фетисов» на телеканале «Звезда».

Рудковская – Парсеговой: «Вы неблагодарная мама. В то, в чем вы сейчас плаваете, вы сами окунули и свою дочь, и два тренерских штаба, и федерацию»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ток-шоу «Фетисов»
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
logoЯна Рудковская
logoАкадемия Плющенко
деньги
Арина Парсегова
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