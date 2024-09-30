Арина Парсегова о суде: «Мама старалась меня во все это не втягивать. На эти темы мы вообще не разговаривали»

Фигуристка Арина Парсегова высказалась о суде с академией Плющенко.

В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки.

Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – матери фигуристки Наталии Парсеговой.

– У тебя мама переживала, когда вся эта процедура происходила? Ты же понимала, что происходит?

– Ну, мама старалась меня во все это не втягивать, и на эти темы мы вообще не разговаривали, поэтому не знаю, – сказала фигуристка в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда».

Суд «Ангелов Плющенко» и Парсеговой – стыд фигурки, где вокруг 12-летней девочки ужасны все