Началась продажа билетов на Гран-при России в Магнитогорске. Стоимость – от 300 до 700 рублей, абонемент – 2000
Началась продажа билетов на Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске.
Соревнования юниоров в рамках турнира пройдут с 23 по 25 октября, взрослые выйдут на лед 26-27 октября.
Стоимость билетов на юниорские соревнования составляет от 100 до 200 рублей, абонемент на все виды программы можно приобрести за 800 рублей.
Соревнования взрослых можно посетить за 300 – 700 рублей, абонемент стоит 2000 рублей.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Kassy.ru
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