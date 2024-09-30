Началась продажа билетов на Гран-при России в Магнитогорске. Стоимость – от 300 до 700 рублей, абонемент – 2000

Началась продажа билетов на Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске.

Соревнования юниоров в рамках турнира пройдут с 23 по 25 октября, взрослые выйдут на лед 26-27 октября.

Стоимость билетов на юниорские соревнования составляет от 100 до 200 рублей, абонемент на все виды программы можно приобрести за 800 рублей.

Соревнования взрослых можно посетить за 300 – 700 рублей, абонемент стоит 2000 рублей.