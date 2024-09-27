Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Голиченко и Даренский, Карпентер и Маравилья покажут произвольные программы
Гран-при среди юниоров
5-й этап
Гданьск, Польша
Пары
Произвольная программа
Начало – 14:00 по московскому времени.
Третья разминка
7. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия)
8. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США)
9. Алия Аккерманн – Тобия Хармс (Германия)
Четвертая разминка
10. Виктория Паша – Шимон Дереховски (Польша)
11. София Энкина – Никита Коваленко (Израиль)
12. Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада)
13. Элизабет Хансен – Уильям Черч (США)
Пятая разминка
14. Ноэми Роллан – Этьен Лакасс (Канада)
15. Сайя Карпентер – Игнасио Маравилья (США)
16. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
17. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)
Положение после короткой программы
1. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 57,88
2. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 51,81
3. Сайя Карпентер – Игнасио Маравилья (США) – 50,07
4. Ноэми Роллан – Этьен Лакасс (Канада) – 47,29
5. Элизабет Хансен – Уильям Черч (США) – 46,65
6. Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада) – 46,05
7. София Энкина – Никита Коваленко (Израиль) – 45,70
8. Виктория Паша – Шимон Дереховски (Польша) – 41,32
9. Алия Аккерманн – Тобия Хармс (Германия) – 40,45
10. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 39,47
11. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия) – 39,29
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