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  • Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Голиченко и Даренский, Карпентер и Маравилья покажут произвольные программы
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Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Голиченко и Даренский, Карпентер и Маравилья покажут произвольные программы

26 сентября на юниорском Гран-при в Гданьске пары представят произвольные программы.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Гданьск, Польша

Пары

Произвольная программа

Начало – 14:00 по московскому времени.

Третья разминка

7. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия) 

8. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США)

9. Алия Аккерманн – Тобия Хармс (Германия)

Четвертая разминка

10. Виктория Паша – Шимон Дереховски (Польша)

11. София Энкина – Никита Коваленко (Израиль)

12. Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада) 

13. Элизабет Хансен – Уильям Черч (США) 

Пятая разминка

14. Ноэми Роллан – Этьен Лакасс (Канада)

15. Сайя Карпентер – Игнасио Маравилья (США) 

16. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

17. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) 

Положение после короткой программы

1. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 57,88

2. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 51,81

3. Сайя Карпентер – Игнасио Маравилья (США) – 50,07

4. Ноэми Роллан – Этьен Лакасс (Канада) – 47,29

5. Элизабет Хансен – Уильям Черч (США) – 46,65

6. Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада) – 46,05

7. София Энкина – Никита Коваленко (Израиль) – 45,70

8. Виктория Паша – Шимон Дереховски (Польша) – 41,32

9. Алия Аккерманн – Тобия Хармс (Германия) – 40,45

10. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 39,47

11. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия) – 39,29

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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