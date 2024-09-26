Лазарев о произвольной: «Целиком пять четверных не катал, только четыре. Пока не знаю, когда это будет на соревнованиях»

Лев Лазарев заявил, что пока не готов к пяти четверным прыжкам в программе.

Накануне 14-летний Лазарев выиграл юниорский турнир памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова, набрав 263,02 балла.

«Именно к этим соревнованиям я особо не готовился, потому что до этого у меня были прокаты в Новогорске, и буквально в пятницу я там откатал произвольную, в субботу и понедельник я потренировался и уже начал соревноваться. Я думал, что будет тяжелее катать два старта подряд, но оказалось, что это нормально.

Много ли замечаний в Новогорске получил? Там всегда говорят замечания, в особенности по вращениям, по дорожкам. В первый раз, когда мы ездили в Новогорск, в августе про прыжки не говорили ничего за исключением каких-нибудь ребер на флипах, лутцах.

Падение с флипа в произвольной? Я, если честно, пока сам не понял, что произошло, потому что ни на разминке, ни утром я с флипа не падал, но не получилось в этот раз. Я до прокатов в Новогорске катал первую часть – флип, лутц, сальхов и тулуп. Целиком, конечно, пять четверных не катал, только четыре. Пока не знаю, когда я буду катать [такой контент] на соревнованиях.

Завтра уже на выхожу на тренировку, на выходной не пойду, потому что все-таки у меня на следующей неделе мемориал Панина-Коломенкина, а потом через неделю этап Гран-при», – рассказал Лазарев.