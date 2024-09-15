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  • Дмитрий Алиев: «Не приму участия в мемориале Панина-Коломенкина, у меня травма. Кататься ниже среднего – это к хорошему не приведет»
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Дмитрий Алиев: «Не приму участия в мемориале Панина-Коломенкина, у меня травма. Кататься ниже среднего – это к хорошему не приведет»

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что намерен восстановиться после травмы.

Сегодня Алиев выступил с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.

«Я не приму участия в мемориале Панина-Коломенкина. У меня травма. Зачем «пробивать потолок»? Если бы это был мегаответственный сезон, то да. Сейчас он тоже ответственный, но в настоящий момент для меня главное – моя нога, чтобы я дальше зрителя мог радовать, достойные результаты показывать. А кататься ниже среднего – это к хорошему не приведет.

Сколько времени понадобится на восстановление, я не знаю, я не медик. Я прошел много обследований, нужно остановиться на определенном восстановлении. Но в этапах Гран-при я буду принимать участие», – сказал Алиев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
травмы
мужское катание
Мемориал Панина
logoДмитрий Алиев
logoконтрольные прокаты
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