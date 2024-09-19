Базылюк, Костылева, Плескачева, Лазарев, Воронов и Арсений Федотов выступят в турнире юниоров на Мемориале Панина-Коломенкина

Базылюк и Костылева в начале октября выступят на Мемориале Панина-Коломенкина.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга. «В турнире юниоров свое участие подтвердили Маргарита Базылюк, Лидия Плескачева, Елена Костылева, Лев Лазарев, Арсений Федотов и Вадим Воронов. Напоминаем, что юниоры будут соревноваться 2 и 3 октября. Вход на их выступления свободный!» – говорится в телеграм-канале федерации. Новая самая одаренная фигуристка Тутберидзе. В чем феномен Маргариты Базылюк?